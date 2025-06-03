【男子】◇１部▽決勝トーナメント１回戦 風連３―０北門Ａ、神楽Ａ３―０富良野東Ａ、東神楽Ａ３―１春光台Ａ、中央Ａ３―０富良野西Ａ▽同２回戦 広陵Ａ３―０風連、神楽Ａ３―１永山南、緑が丘Ａ３―０東神楽Ａ、旭川Ａ３―１中央Ａ▽同準決勝 広陵Ａ３―０神楽Ａ、旭川Ａ３―２緑が丘Ａ▽同決勝 広陵Ａ３―０旭川Ａ◇２部 ①神楽Ｂ②東神楽Ｂ③啓北Ｂ・春光台Ｂ③上富良野Ｂ
【女子】◇１部▽決勝トーナメント１回戦 東神楽Ａ３―２富良野東、緑が丘Ａ３―１中央、東陽Ａ３―２美瑛、永山南３―１春光台▽同準決勝 東神楽Ａ３―１緑が丘Ａ、永山南３―０東陽Ａ▽同決勝 東神楽Ａ３―０永山南◇２部 ①緑が丘Ｂ②東陽Ｂ③東神楽Ｂ④神楽Ｂ
◆卓球 中学校選手権大会（５月３１日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）
2025/06/03
【男子】◇１部▽決勝トーナメント１回戦 風連３―０北門Ａ、神楽Ａ３―０富良野東Ａ、東神楽Ａ３―１春光台Ａ、中央Ａ３―０富良野西Ａ▽同２回戦 広陵Ａ３―０風連、神楽Ａ３―１永山南、緑が丘Ａ３―０東神楽Ａ、旭川Ａ３―１中央Ａ▽同準決勝 広陵Ａ３―０神楽Ａ、旭川Ａ３―２緑が丘Ａ▽同決勝 広陵Ａ３―０旭川Ａ◇２部 ①神楽Ｂ②東神楽Ｂ③啓北Ｂ・春光台Ｂ③上富良野Ｂ
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