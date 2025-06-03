【男子】▽準々決勝 山口・米沢（旭川）３―０岡田・高橋（永山）、山本・工藤（旭教大）３―１細川・堀（広陵）、山崎・田呂（永山）３―２中島・古山（広陵）、大熊・松本（旭教大付属）３―０南・浮橋（広陵）▽準決勝 山口・米沢３―１山本・工藤、大熊・松本３―２山崎・田呂▽決勝 山口・米沢３―０大熊・松本

【女子】▽準々決勝 来正・三浦（旭川）３―０樋口・松永（永山南）、加茂・芳野（神楽）３―０相茶・国見（東明）、円山・松山（明星）３―１柳川・紀伊国（永山南），松田・斎藤（旭教大付属）３―２木脇・中川（東明）▽準決勝 来正・三浦３―０加茂・芳野、松田・斎藤３―１円山・松山▽決勝 来正・三浦３―０松田・斎藤