【男子】◇小学生▽１００㍍ ①大月惺（龍谷ＡＣ）②白取（龍谷ＡＣ）③七尾（旭教大付属）▽８００㍍ ①広田義紀（龍谷ＡＣ）②由水（末広北）③佐々木（留萌ＡＣ）▽１５００㍍ ①城奏志（美幌ＲＣ）②長浜（龍谷ＡＣ）③井上（なよろＪＡＣ）▽８０㍍障害 ①七尾樹（旭教大付属）▽４００㍍リレー ①龍谷ＡＣ②愛宕ＡＣ③旭川ＡＣ▽走り幅跳び ①丹野遥人（愛宕ＡＣ）②千葉（愛宕ＡＣ）③松本（神居東陸上少年団）▽砲丸投げ ①長浜陸（龍谷ＡＣ）▽ジャベリックボール投げ ①木村楓（留萌ＡＣ）②大月（龍谷ＡＣ）③籠原（枝幸陸上クラブ）

◇中学生▽１１０㍍障害 ①金子仁（ＳＪＨ釧路）②鈴木（上川）③村上（神居東）▽砲丸投げ ①佐藤壱樹（オホーツク陸協）②篠田（神居東）③藤田（緑が丘）

◇高校・一般▽１００㍍ ①石田正龍（旭志峯）②舛田（旭志峯）③西條（北翔大）▽２００㍍ ①石田正龍（旭志峯）②西條（北翔大）③保科（旭教大）▽４００㍍ ①田中翔喜（旭志峯）②古田（旭教大）③松家（旭教大）▽８００㍍ ①熊谷翔太（羽幌高）②岡山（札幌大）②向山（ふらのジュニア陸上クラブ）▽１５００㍍ ①森誠樹（旭北）②莅戸（神居東中）③遠藤（東川高）▽１１０㍍障害 ①佐藤昊（旭志峯）②清川（岩見沢農）③広橋（釧路江南）▽走り高跳び ①渡辺一休（旭東）②瀬戸（旭西）③井上（旭志峯）▽棒高跳び ①田中倖仁（旭龍谷）②梅谷（旭龍谷）③吉村（広陵中）▽走り幅跳び ①浜島悠希（旭教大）②日比生（旭北）③阿部（上川中）▽砲丸投げ（６・０００㌔） ①山本虎之介（旭商）▽砲丸投げ（７・２６０㌔） ①高橋隆聖（道北陸協）▽１１０㍍ジュニア障害 ①中村璃玖（旭龍谷）

【女子】◇小学生▽１００㍍ ①荒木和音（旭川ＡＣ）②山田（札幌発寒）③井上（士別）▽８００㍍ ①阿部桜花（龍谷ＡＣ）②岡田（枝幸陸上クラブ）③高橋（美幌ＲＣ）▽４００㍍リレー ①旭川ＡＣ②枝幸陸上クラブ③龍谷ＡＣ▽走り幅跳び ①山田栞鈴（札幌発寒）②荒木（旭川ＡＣ）③大西（羽幌ジュニアＲＣ）▽ジャベリックボール投げ ①上杏瑠（枝幸陸上クラブ）②高野（羽幌ジュニアＲＣ）③田中（神居東陸上少年団）

◇中学生▽１００㍍障害 ①坂口仁心（神居東）②佐藤（上富良野）▽砲丸投げ ①山中生吹（旭川ＡＣ）②長田（緑が丘）③小山内（東神楽）

◇高校・一般▽１００㍍ ①山崎心愛（旭志峯）②河本（旭志峯）③佐藤（美幌ＲＣ）▽２００㍍ ①山崎心愛（旭志峯）②田村（旭志峯）③佐藤（美幌ＲＣ）▽４００㍍ ①菊地華恋（旭志峯）②河本（旭志峯）③猪股（旭志峯）▽８００㍍ ①鳴海詩音（旭龍谷）②草階（旭龍谷）③中村（旭志峯）▽１５００㍍ ①草階こなつ（旭龍谷）②細川（旭龍谷）③久保（旭龍谷）▽１００㍍障害 ①山内咲耶（旭志峯）②宮部（旭龍谷）③金住（旭志峯）▽４００㍍リレー ①旭志峯②旭龍谷③旭西▽走り高跳び ①山内咲耶（旭志峯）②大脇（札幌藻岩中）③太田（旭北）③佐藤（旭志峯）▽走り幅跳び ①川嶋夏実（旭龍谷）②竹内（旭北）③茂利（旭北）▽砲丸投げ ①田中そら（旭明成）②佐藤（旭西）▽１００㍍ユース障害 ①田村実夢（旭志峯）②大月（龍谷ＡＣ）