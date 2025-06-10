　【男子】①木村海斗（剣淵）②坂田（旭川）③谷（広陵）③粟田（緑が丘）⑤岡本（中央）⑤高田（上富良野）⑤長田（神楽）⑤田中（広陵）
　【女子】①清水結衣（東神楽）②高橋（中央）③小野（エレッズ旭川）③伊藤（エレッズ旭川）⑤浜頭（東神楽）⑤佐藤（永山南）⑤竹口（緑が丘）⑤小半（東神楽）