◇Ａブロック▽１回戦 北門２―０永山若妻会、永南２―１ウイングス、えぞ松２―０ほくと、東栄２―１あいべつ▽準決勝 永南２―１北門、えぞ松２―０東栄▽決勝 えぞ松２―１永南
◇Ｂブロック▽１回戦 啓南２―０比布フレッシュ、東光メイツ２―０忠和▽２回戦 コスモス２―０啓南、西御料２―０うすばきちょう、千代田・旭川ひがし２―０向陵、東光メイツ２―０ＥＡＳＴ倶楽部▽準決勝 西御料２―０コスモス、東光メイツ２―０千代田・旭川ひがし▽決勝 西御料２―０東光メイツ
◇Ｃブロック▽１回戦 愛豊クラブ２―０旭川みなみ、東神楽２―１せせらぎ▽準決勝 愛豊クラブ２―１きまま、東神楽２―１旭川大雪▽決勝 愛豊クラブ２―０東神楽
◇Ｄブロック▽１回戦 きずな 棄権 はばたき▽決勝 わかば２―０きずな
◆バレーボール 第４４回旭川バレーボール協会長杯争奪大会ママさんの部（８日・東川海洋センター体育館ほか）
2025/06/10
◇Ａブロック▽１回戦 北門２―０永山若妻会、永南２―１ウイングス、えぞ松２―０ほくと、東栄２―１あいべつ▽準決勝 永南２―１北門、えぞ松２―０東栄▽決勝 えぞ松２―１永南
スポーツの記録 最新の記事
- ◆軟式野球 ホクレン旗争奪第４３回北海道少年選手権大会上川支部代表決定戦（８日・当麻町グランド）
- ◆軟式野球 旭川中学校選手権大会（７、８日・旭川ドリームスタジアム）
- ◆朝野球 おはよう上期大会（２、３日・花咲グラウンドほか）
- ◆サッカー あさひかわ新聞杯第１５回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（５月３１日、６月１日・花咲球技場ほか）
- ◆サッカー 第１７回道北ブロックカブスリーグＵ―１５兼第３２回旭川大雪ライオンズクラブ旗争奪ジュニアユース選手権（１日・忠和公園多目的意広場ほか）
- ◆テニス 北海道ジュニア選手権道北ブロック予選（５月２４、３１日・忠和コート）＝推薦選手
- ◆ソフトテニス 第６２回ルーセント杯旭川選手権大会（８日・花咲コート）
- ◆バドミントン 第３８回中学選手権兼ミズノ杯大会（５月２４日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館ほか）
- ◆ミニバスケットボール 第４４回当麻大会兼第４回北海道サマーフェスティバル旭川地区予選会（７日・当麻スポーツセンターほか）
- ◆ソフトバレーボール ブロックフェスティバル旭川大会（１日・リクルートスタッフィングリック＆スー旭川体育館）
- ◆バレーボール 第４４回旭川バレーボール協会長杯争奪大会ママさんの部（８日・東川海洋センター体育館ほか）
- ◆卓球 会長杯争奪大会兼ビクタス杯争奪大会中学の部（７日・鷹栖町総合体育館）
- ◆卓球 全旭川社会人選手権大会兼全道大会旭川地区予選（８日・大成市民センター体育館）
- ◆卓球 北海道選手権大会マスターズの部旭川地区予選会（８日・大成市民センター体育館）
- ◆弓道 北海道護国神社慰霊大祭奉納射会（５日・市弓道場誠心館）
- ◆空手道 第４８回旭川地区選手権大会（８日・東光公園武道館）
- ■中体連旭川大会
- ■中体連上川南部大会