　◇Ａブロック▽１回戦　北門２―０永山若妻会、永南２―１ウイングス、えぞ松２―０ほくと、東栄２―１あいべつ▽準決勝　永南２―１北門、えぞ松２―０東栄▽決勝　えぞ松２―１永南　
　◇Ｂブロック▽１回戦　啓南２―０比布フレッシュ、東光メイツ２―０忠和▽２回戦　コスモス２―０啓南、西御料２―０うすばきちょう、千代田・旭川ひがし２―０向陵、東光メイツ２―０ＥＡＳＴ倶楽部▽準決勝　西御料２―０コスモス、東光メイツ２―０千代田・旭川ひがし▽決勝　西御料２―０東光メイツ
　◇Ｃブロック▽１回戦　愛豊クラブ２―０旭川みなみ、東神楽２―１せせらぎ▽準決勝　愛豊クラブ２―１きまま、東神楽２―１旭川大雪▽決勝　愛豊クラブ２―０東神楽
　◇Ｄブロック▽１回戦　きずな　棄権　はばたき▽決勝　わかば２―０きずな