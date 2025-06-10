◇Ａブロック▽１回戦 北門２―０永山若妻会、永南２―１ウイングス、えぞ松２―０ほくと、東栄２―１あいべつ▽準決勝 永南２―１北門、えぞ松２―０東栄▽決勝 えぞ松２―１永南

◇Ｂブロック▽１回戦 啓南２―０比布フレッシュ、東光メイツ２―０忠和▽２回戦 コスモス２―０啓南、西御料２―０うすばきちょう、千代田・旭川ひがし２―０向陵、東光メイツ２―０ＥＡＳＴ倶楽部▽準決勝 西御料２―０コスモス、東光メイツ２―０千代田・旭川ひがし▽決勝 西御料２―０東光メイツ

◇Ｃブロック▽１回戦 愛豊クラブ２―０旭川みなみ、東神楽２―１せせらぎ▽準決勝 愛豊クラブ２―１きまま、東神楽２―１旭川大雪▽決勝 愛豊クラブ２―０東神楽

◇Ｄブロック▽１回戦 きずな 棄権 はばたき▽決勝 わかば２―０きずな