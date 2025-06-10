【男子】▽１回戦 美瑛５８―２８富良野、神居東６２―２０忠和、近文４１―３０永山南、当麻５６―１３鷹栖、陵雲４２―７旭川第三、愛宕２０―０永山、愛宕東３４―３２上富良野、西御料地８８―１５緑が丘▽２回戦 美瑛４３―３９神居東、当麻６３―２９近文、陵雲４５―２５愛宕、西御料地６２―３７愛宕東

【女子】▽１回戦 上富良野４２―２３愛宕、当麻２９―２１陵雲、近文６２―８鷹栖、忠和２３―１６西御料地▽２回戦 美瑛５３―３３上富良野、中富良野５４―２４富良野、東神楽５９―２０東栄、当麻３６―３２永山、向陵８０―２０近文、愛宕東５３―１５旭川ドルフィン、神居東４９―２３千代田、東川５９―２０忠和▽３回戦 美瑛５５―３１中富良野、東神楽３４―３２当麻、向陵４９―１３愛宕東、神居東４９―４１東川