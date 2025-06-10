【男子】▽シングルス ①高畠柊斗（ネクサスＢＣ）②古田（ネクサスＢＣ）③森（忠和）④相馬（ネクサスＢＣ）▽ダブルス ①相馬獅生・山中心惺（ネクサスＢＣ）②山本・高橋（東光）③川村・園田（東鷹栖）④菊池・吉川（忠和）

【女子】▽シングルス ①高畠柚羽（ネクサスＢＣ）②近藤（北門）③水谷（春光台）④神野（春光台）▽ダブルス ①日置杏・宮崎彩衣（ネクサスＢＣ）②堰八・和田（ネクサスＢＣ）③川越・田中（ネクサスＢＣ）④和泉・時田（ネクサスＢＣ）