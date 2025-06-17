【男子】▽リーグ戦 Ｅウイング２―０神楽岡、Ｅウイング２―０神楽岡、神楽岡２―０ＳＫＴ▽順位 ①Ｅウイング②神楽岡③ＳＫＴ

【女子】▽１回戦 ひがしかわ２―１ＳＫＴ、神居２―１Ｖスター、神楽岡２―１永南、東神楽２―０東光▽２回戦 旭川２―０ひがしかわ、永小２―０神居、緑新２―０神楽岡、永山西２―０東神楽▽準決勝 旭川２―０永小、永山西２―０緑新▽決勝 永山西２―０旭川▽３・４位決定戦 緑新２―０永小