　【男子】▽リーグ戦　Ｅウイング２―０神楽岡、Ｅウイング２―０神楽岡、神楽岡２―０ＳＫＴ▽順位　①Ｅウイング②神楽岡③ＳＫＴ
　【女子】▽１回戦　ひがしかわ２―１ＳＫＴ、神居２―１Ｖスター、神楽岡２―１永南、東神楽２―０東光▽２回戦　旭川２―０ひがしかわ、永小２―０神居、緑新２―０神楽岡、永山西２―０東神楽▽準決勝　旭川２―０永小、永山西２―０緑新▽決勝　永山西２―０旭川▽３・４位決定戦　緑新２―０永小