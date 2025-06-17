【男子】◇決勝リーグ 美瑛５３―３２当麻、美瑛３５―２０陵雲、美瑛５０―５０西御料地、陵雲３２―２８当麻、西御料地５３―２８当麻、西御料地４０―３３陵雲▽順位 ①美瑛２勝１分②西御料地２勝１分③陵雲１勝２敗④当麻３敗（１、２位は競技規則による）▽最優秀選手 畑中翼（美瑛）

【女子】◇決勝リーグ 東神楽３７―２７美瑛、美瑛３３―２９向陵、美瑛３１―２６神居東、向陵３４―２８東神楽、神居東３６―３２東神楽、向陵２７―２７神居東▽順位 ①美瑛２勝１敗②向陵１勝１分１敗③神居東１勝１分１敗④東神楽１勝２敗（２、３位は競技規則による）▽最優秀選手 児玉結衣（美瑛）