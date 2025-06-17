　【男子】今井陽貴（ポラリステニスチーム）、新山台（旭龍谷）、菅原佑斗（テニスパークジョイ）、岩田真昊（宮の森ＳＣ旭川）、酒井健太郎（旭明成）、入江直汰（宮の森ＳＣ旭川）
　【女子】坂田もも（ポラリステニスチーム）、鎌田真綾（旭藤星）、梅木友楽（旭南）、真鳥桜羽（旭永嶺）、鎌田珠莉（テニスパークジョイ）、片山星蘭（ポラリステニスチーム）