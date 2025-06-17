【男子】◇シングルス▽３５歳以上 ①前田浩平（ライジングテニスクラブ）②日比（ＨＴＡ）▽４５歳以上 ①佐藤秀雄（宮の森スポーツ倶楽部）②青木（シーカーズテニスチーム）▽５０歳以上 ①菅原真路（アルマトーレテニス）②風間（恵庭テニス協会）▽５５歳以上 ①竹内一浩（旭川テニス協会）②宮崎（ＦＲ帯広）▽６０歳以上 ①石塚式美（帯広テニス協会）②工藤（Ｈ・Ｐテニスクラブ）▽６５歳以上 ①篠川健二（旭川テニス協会）②石川（朝里クラッセホテルＴＳ）▽７０歳以上 ①土田雅人（札幌テニス協会）②馬場（札幌テニス協会）▽７５歳以上 ①石川良夫（白樺ローンＴＣ）②波多野（ライジングテニスクラブ）

◇ダブルス▽５０歳以上 ①高橋邦彦・依藤寿志（室蘭テニス協会・恵庭テニス協会）②古舘・斉藤（滝川テニス協会）▽５５歳以上 ①曽根克彦・北本賢一（ＥＳＳＣ・ＳＴＣ）②八木沢・鈴木（トヨタ自動車北海道・アルマトーレテニス）▽６０歳以上 ①石塚式美・山本智一（帯広テニス協会）②岩崎・武田（千歳テニス協会）▽７５歳以上 ①福本幸夫・石川良夫（旭川テニス協会・白樺ローンＴＣ）②松本・阿部（エルバッハＴＣ・花咲テニス会）

【女子】◇シングルス▽４５歳以上 ①今田美保（旭川テニス協会）②堀口（ライジング）▽５０歳以上 ①高島徳容（旭川テニス協会）②中垣（アンビシャスコート）▽５５歳以上 ①大坂真澄（チーム３３）②簗瀬（キャロット）▽６０歳以上 ①森春代（エルバッハＴＣ）②徳丸（旭川テニス協会）▽６５歳以上 ①吉田千恵子（旭川テニスパークジョイ）②酒井（旭川テニスパークジョイ）

◇ダブルス▽４５歳以上 ①浅利紀子・小林静香（ライジング）②長谷川・渡辺（北見テニス協会・室蘭テニス協会）▽５０歳以上 ①遠藤ゆかり・高島徳容（ライジング・旭川テニス協会）②大浦・玉田（スウィング８９・チーム３３）▽５５歳以上 ①工藤淳子・梁瀬直美（チーム３３・キャロット）②吉田・三浦（旭川テニス協会）▽６０歳以上 ①佐々木朝子・高倉由枝（恵庭テニス協会・旭川テニス協会）②小野・松山（旭川テニス協会）▽６５歳以上 ①菊池奈保子・臼木裕視子（アルマトーレテニス・旭川テニス協会）②舟根・岩島（旭川テニス協会）