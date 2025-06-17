　富良野１―０永山・永山南、アインスベア５―３中富良野、ＣＫＫ３―０北門、ビアンコネロＦＣ２ｎｄ４―２東川ＳＣ、緑が丘１２―０旭教大付属、中央０―０増毛、春光台４―０六合、東明１２―０明星、たかとんび３―０北星