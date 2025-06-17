▽Ａ級 北斗星８―１旭川レインディアーズ、まるせんゲーリック５―３常夏ワイルドシュリンプス、旭川コンバット７―４Ａｃブルーインパルス、北斗星９―７旭川ホームストリー

▽Ｂ級 ９２イヤーズ１０―４ＪＲ旭川運転所、旭川レインデュアーズ４―３アブレイズ、プッシーキャッツ５―２旭川ＧＴＯ、グリフォン８―１旭川ヤンキース、９２イヤーズ７―１ジョーカー、アレックス７―２スコーピオンズ

▽Ｃ級 ゴールデンボールズ６―０あぶさんず、ランダム９―２金田自動車、石田兼松八興建設 不戦勝 ビートルズ、スーパーマン１６―４ヒート、コンバットクラブ７―０まるせんゲーリックＯＢ会、ゴールデンボールズ１０―０ジャポン