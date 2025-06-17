　▽Ａ級　北斗星８―１旭川レインディアーズ、まるせんゲーリック５―３常夏ワイルドシュリンプス、旭川コンバット７―４Ａｃブルーインパルス、北斗星９―７旭川ホームストリー
　▽Ｂ級　９２イヤーズ１０―４ＪＲ旭川運転所、旭川レインデュアーズ４―３アブレイズ、プッシーキャッツ５―２旭川ＧＴＯ、グリフォン８―１旭川ヤンキース、９２イヤーズ７―１ジョーカー、アレックス７―２スコーピオンズ
　▽Ｃ級　ゴールデンボールズ６―０あぶさんず、ランダム９―２金田自動車、石田兼松八興建設　不戦勝　ビートルズ、スーパーマン１６―４ヒート、コンバットクラブ７―０まるせんゲーリックＯＢ会、ゴールデンボールズ１０―０ジャポン