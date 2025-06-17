▽１回戦 シャネルズ４０ ６―４旭川赤十字病院、旭川ガス 棄権 旭川教員野球クラブ、ＪＡあさひかわ１５―０旭川信用金庫、旭川市消防署野球部７―３ニューヤンキース、比布町役場野球部８―０美瑛町役場野球部、ツルハ旭川１１―０旭川クラブ、上川町役場５―２シャネルズ▽２回戦 旭川市役所７―０シャネルズ４０、旭川ガス１０―７ＪＡあさひかわ、旭川市消防署野球部７―４比布町役場野球部、ツルハ旭川１０―０上川町役場▽準決勝 旭川市役所１１―１旭川ガス、旭川市消防署野球部９―２ツルハ旭川
◆軟式野球 第７９回天皇杯旭川支部予選大会（１４、１５日・東光第２球場ほか）
2025/06/17
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