　▽１回戦　シャネルズ４０　６―４旭川赤十字病院、旭川ガス　棄権　旭川教員野球クラブ、ＪＡあさひかわ１５―０旭川信用金庫、旭川市消防署野球部７―３ニューヤンキース、比布町役場野球部８―０美瑛町役場野球部、ツルハ旭川１１―０旭川クラブ、上川町役場５―２シャネルズ▽２回戦　旭川市役所７―０シャネルズ４０、旭川ガス１０―７ＪＡあさひかわ、旭川市消防署野球部７―４比布町役場野球部、ツルハ旭川１０―０上川町役場▽準決勝　旭川市役所１１―１旭川ガス、旭川市消防署野球部９―２ツルハ旭川