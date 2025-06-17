▽１回戦 比布・上川１５―６春光台、神楽１４―１末広・大有合同、新富・永山中央合同２５―０共栄、当麻１２―２陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同、東五条１８―１東町、愛別１２―２永山南、西御料地１８―３春光・北鎮合同、愛宕東１１―３美瑛、三小・東光合同１１―２啓明▽２回戦 比布・上川大雪合同１０―８豊岡・東旭川合同、神楽６―５新富・永山中央合同、神居７―６当麻、東五条１２―２緑が丘、愛別８―７末広北・近一合同、旭稜１２―２西御料地、愛宕東８―４千代田、忠和１３―２三小・東光合同▽準々決勝 神楽１２―０比布・上川大雪合同、東五条１５―１神居、旭稜７―１愛別、忠和１６―２愛宕東