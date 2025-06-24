▽１回戦 東川サッカークラブ４―３中央、富良野西・富良野東合同２―１愛宕・東光・東陽合同、北門１―０美瑛、永山・永山南合同５―１東神楽▽２回戦 広陵３―１東川サッカークラブ、春光台３―１北星、富良野西・富良野東合同３―０明星、サフォークランド士別サッカークラブジュニアユース１―０東明、北門２―０名寄サッカークラブＵ―１５ＳＣ、忠和・神居東・神楽合同１０―０旭教大付属、緑が丘９―０中富良野、上富良野４―０永山・永山南合同▽準々決勝 広陵２―１春光台、サフォークランド士別サッカークラブジュニアユース１―０富良野西・富良野東合同、忠和・神居東・神楽合同３―０北門、上富良野１―０緑が丘