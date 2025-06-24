【男子】◇団体▽１回戦 緑が丘２―１北門、東明２―１愛宕、広陵２―１春光台、東光３―０明星、東鷹栖２―１東陽、西神楽２―１光陽、忠和３―０永山南▽２回戦 ネクサスＢＣ３―０緑が丘、広陵２―１東明、東光２―１東鷹栖、忠和２―０西神楽▽準決勝 ネクサスＢＣ２―０広陵、忠和２―０東光▽決勝 ネクサスＢＣ２―０忠和▽３位決定戦 東光２―０広陵

◇シングルス ①髙畠柊斗（ネクサスＢＣ）②吉田（ネクサスＢＣ） ③森（忠和）③相馬瑠（ネクサスＢＣ）⑤清水（忠和）⑤米田（永山南）⑤飯田（緑が丘）⑤伊藤（忠和）

◇ダブルス ①相馬獅生・山中心惺（ネクサスＢＣ）②山本・高橋優（東光）③川村・園田（東鷹栖）③松田・髙橋颯（東光）⑤能祖・奥山（西神楽）⑤星・廣部（東明）⑤山内・太田（忠和）⑤菊池・吉川（忠和）

【女子】◇団体▽１回戦 広陵３―０永山南、光陽３―０愛宕、明星２―１東陽、北門３―０旭教大付属、東光２―１西神楽、東明３―０忠和▽２回戦 ネクサスＢＣ３―０広陵、明星３―０光陽、北門２―０東光、春光台３―０東明▽準決勝 ネクサスＢＣ２―０明星、春光台２―１北門▽決勝 ネクサスＢＣ２―０春光台▽３位決定戦 北門２―０明星

◇シングルス ①水谷藍里（春光台）②髙畠（ネクサスＢＣ）③近藤（北門）③神野（春光台）⑤菊池（忠和）⑤平野（東明）⑤和泉（ネクサスＢＣ）⑤佐藤（東明）

◇ダブルス ①日置杏・宮崎彩衣（ネクサスＢＣ）②堰八・和田（ネクサスＢＣ）③川越・田中（ネクサスＢＣ）③田川・太田（広陵）⑤坂本・齋藤（春光台）⑤三牧・由藤（東明）⑤竹澤・諸岡（広陵）⑤栗原・小池（東明）