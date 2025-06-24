【男子】▽１００㍍１年 ①佐々木亮介（永山）②大辻（龍谷ＡＣ）③辻（羽幌）▽同２年 ①堀畑磨雄（旭川ＡＣ）②小野寺（広陵）③野村（上富良野）▽同３年 ①吉田椋葵（上富良野）②菅（旭川ＡＣ）③伊藤（旭川ＡＣ）▽２００㍍ ①伊藤来弥（旭川ＡＣ）②菅（旭川ＡＣ）③中本（緑が丘）▽４００㍍ ①朝日輔久（緑が丘）②田村（東神楽）③幸崎（旭川ＡＣ）▽８００㍍ ①向山和寿（ふらのジュニア陸上クラブ）②岡元（旭川ＡＣ）③大崎（枝幸陸上クラブ）▽１５００㍍ ①田代奏太（東明）②浅野（緑が丘）③莅戸（神居東）▽３０００㍍ ①莅戸快翔（神居東）②田代（東明）③浅野（緑が丘）▽１１０㍍障害 ①海鉾翔真（東鷹栖）②鈴木（神居東）③上香（緑が丘）▽４００㍍リレー ①緑が丘②旭川ＡＣ③上富良野▽走り高跳び ①広川湊（上富良野）②北島（神居東）③布施（東鷹栖）▽棒高跳び ①吉村武翔（広陵）②浅川（広陵）▽走り幅跳び ①阿部匠真（上川）②並河（神居東）③平井（羽幌）▽砲丸投げ ①篠田賢佑（神居東）②大木（緑が丘）③高松（上富良野）▽円盤投げ ①遠藤牡丹（羽幌）②寺山（旭川ＡＣ）③浜田（士別朝日）▽四種競技 ①鈴木晴士（上川）②氏原（留萌）③陰山（上川）

【女子】▽１００㍍１年 ①久保里亜那（龍谷ＡＣ）②佐藤（龍谷ＡＣ）③中村（緑が丘）▽同２年 ①石田迦子（龍谷ＡＣ）②石塚（ふらのジュニア陸上クラブ）③幸田（緑が丘）▽同３年 ①大月美優（龍谷ＡＣ）②牧野（旭川ＡＣ）③山崎（龍谷ＡＣ）▽２００㍍ ①牧野一葉（旭川ＡＣ）②松本（東神楽）③石川（ＴＲＣ）▽８００㍍ ①石川葉織（ＴＲＣ）②高橋（旭川ＡＣ）③越野（神居東）▽１５００㍍ ①高橋邑亜（旭川ＡＣ）②石川（ＴＲＣ）③羽田（愛宕）▽１００㍍障害 ①坂口仁心（神居東）１４秒４２＝大会新②大月（龍谷ＡＣ）③石塚（ふらのジュニア陸上クラブ）▽４００㍍リレー ①緑が丘②神居東③旭川ＡＣ▽走り高跳び ①立花日茉梨（下川）②八木（緑が丘）②山下（龍谷ＡＣ）▽走り幅跳び ①宮崎ハナ（神居東）②鈴木（士別ＡＣ）③佐藤（龍谷ＡＣ）▽砲丸投げ ①山中生吹（旭川ＡＣ）②小山内（東神楽）③長田（緑が丘）▽円盤投げ ①小山内くるみ（東神楽）②長田（緑が丘）▽四種競技 ①三好奏（枝幸陸上クラブ）②宮下（旭川ＡＣ）③広田（士別ＡＣ）