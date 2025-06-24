▽１回戦
春光台
００００００｜０
１０３１０２｜７
東 明
（春）小山内、大桃、林、松井―髙橋
（東）浅木、梅田、三辻―佐藤
北 門
００００４０１｜５
００４３００Ｘ｜７
東 陽
（北）林―新名悠
（東）宮崎、上原―上坊寺
広 陵
１０２１２００｜６
４００００３Ｘ｜７
附属旭川
（広）大山、西中、岩本、西中―松井
（附）金本、齋藤、山路、古田―齋藤
永 山
３０００００００｜３
００２００１０1X｜４
愛宕・旭川
（永）宮田昭―宮田真、佐藤
（愛）松原、井内―石川
明 星
０００２１４０｜７
００１０６４Ｘ｜11
中央・東光
（明）河内、池内、北田―角張
（中）森田、中島、及川―及川、森田
神 楽
１０１２０１００｜５
０２１００２０1X｜６
光 陽
（神）黒田、森―武田
（光）大下、深井―小菅生
永山南
３０１００００｜４
００１３００1X｜５
神居・忠和
（永）今井、島、髙井、佐藤―河上
（神）渡邊、加藤、山本―山本、今野
六合・啓北
３２３０１００｜９
００００３００｜３
緑が丘
（六）河村、中谷、棚瀬、河村―三浦
（緑）古俣、岡崎―岡崎
▽２回戦
東 陽
００００００２｜２
００４０１０Ｘ｜５
東 明
（陽）宮崎―上坊寺
（明）浅木、三辻、佐藤―佐藤成、三辻
愛宕・旭川
０００２１０１１｜５
０００１３００2X｜６
旭教大付属
（愛）松原、井内―石川
（旭）古田、金本―斉藤
中央・東光
３０１２０２０｜８
１００１００４｜６
光 陽
（中）森田、及川―及川、森田
（光）大下、深井―小菅生
六合・啓北
０１１１０３４｜10
００１００００｜１
神居・忠和
（六）河村、中谷、小林―三浦
（神）渡邊、加藤、山本―山本、今野
軟式野球（２０、２１日・旭川ドリームスタジアムほか）
2025/06/24
▽１回戦
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