▽１回戦

春光台

００００００｜０

１０３１０２｜７

東 明

（春）小山内、大桃、林、松井―髙橋

（東）浅木、梅田、三辻―佐藤

北 門

００００４０１｜５

００４３００Ｘ｜７

東 陽

（北）林―新名悠

（東）宮崎、上原―上坊寺

広 陵

１０２１２００｜６

４００００３Ｘ｜７

附属旭川

（広）大山、西中、岩本、西中―松井

（附）金本、齋藤、山路、古田―齋藤

永 山

３０００００００｜３

００２００１０1X｜４

愛宕・旭川

（永）宮田昭―宮田真、佐藤

（愛）松原、井内―石川

明 星

０００２１４０｜７

００１０６４Ｘ｜11

中央・東光

（明）河内、池内、北田―角張

（中）森田、中島、及川―及川、森田

神 楽

１０１２０１００｜５

０２１００２０1X｜６

光 陽

（神）黒田、森―武田

（光）大下、深井―小菅生

永山南

３０１００００｜４

００１３００1X｜５

神居・忠和

（永）今井、島、髙井、佐藤―河上

（神）渡邊、加藤、山本―山本、今野

六合・啓北

３２３０１００｜９

００００３００｜３

緑が丘

（六）河村、中谷、棚瀬、河村―三浦

（緑）古俣、岡崎―岡崎

▽２回戦

東 陽

００００００２｜２

００４０１０Ｘ｜５

東 明

（陽）宮崎―上坊寺

（明）浅木、三辻、佐藤―佐藤成、三辻

愛宕・旭川

０００２１０１１｜５

０００１３００2X｜６

旭教大付属

（愛）松原、井内―石川

（旭）古田、金本―斉藤

中央・東光

３０１２０２０｜８

１００１００４｜６

光 陽

（中）森田、及川―及川、森田

（光）大下、深井―小菅生

六合・啓北

０１１１０３４｜10

００１００００｜１

神居・忠和

（六）河村、中谷、小林―三浦

（神）渡邊、加藤、山本―山本、今野