　▽１回戦
春光台
　００００００｜０
　１０３１０２｜７
東　明
　（春）小山内、大桃、林、松井―髙橋
　（東）浅木、梅田、三辻―佐藤
北　門
　００００４０１｜５
　００４３００Ｘ｜７
東　陽
　（北）林―新名悠
　（東）宮崎、上原―上坊寺
広　陵
　１０２１２００｜６
　４００００３Ｘ｜７
附属旭川
　（広）大山、西中、岩本、西中―松井
　（附）金本、齋藤、山路、古田―齋藤
永　山
　３０００００００｜３
　００２００１０1X｜４
愛宕・旭川
　（永）宮田昭―宮田真、佐藤
　（愛）松原、井内―石川
明　星
　０００２１４０｜７
　００１０６４Ｘ｜11
中央・東光
　（明）河内、池内、北田―角張
　（中）森田、中島、及川―及川、森田
神　楽
　１０１２０１００｜５
　０２１００２０1X｜６
光　陽
　（神）黒田、森―武田
　（光）大下、深井―小菅生
永山南
　３０１００００｜４
　００１３００1X｜５
神居・忠和
　（永）今井、島、髙井、佐藤―河上
　（神）渡邊、加藤、山本―山本、今野
六合・啓北
　３２３０１００｜９
　００００３００｜３
緑が丘
　（六）河村、中谷、棚瀬、河村―三浦
　（緑）古俣、岡崎―岡崎
　▽２回戦
東　陽
　００００００２｜２
　００４０１０Ｘ｜５
東　明
　（陽）宮崎―上坊寺
　（明）浅木、三辻、佐藤―佐藤成、三辻
愛宕・旭川
　０００２１０１１｜５
　０００１３００2X｜６
旭教大付属
　（愛）松原、井内―石川
　（旭）古田、金本―斉藤
中央・東光
　３０１２０２０｜８
　１００１００４｜６
光　陽
　（中）森田、及川―及川、森田
　（光）大下、深井―小菅生
六合・啓北
　０１１１０３４｜10
　００１００００｜１
神居・忠和
　（六）河村、中谷、小林―三浦
　（神）渡邊、加藤、山本―山本、今野