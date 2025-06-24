　▽Ａ級　まるせんゲーリック８―２ＪＡたいせつ、Ａｃブルーインパルス３―３北斗星、旭川ドジャース７―１ランカー、旭川ホームストリー７―３旭川コンバット
　▽Ｂ級　旭川レインデュアーズ４―３ＡＴＰグループ、スコーピオンズ４―１旭川ＧＴＯ、旭川ヤンキース１１―７　９２イヤーズ、スラッカーズ１１―３ソルジャー、アレックス７―５須田製版旭川支社、グリフォン８―１ジョーカー
　▽Ｃ級　ヨッチーズ　不戦勝　ビートルズ、ヒート４―４ゴールデンボールズ、ランダム７―５まるせんゲーリックＯＢ会、ジャポン７―４あぶさんず、モークス　不戦勝　ビートルズ、コンバットクラブ５―１ランダム