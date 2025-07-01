　▽準決勝
東　明
　２０００２０２｜６
　０００１０００｜１
附属旭川
　（東）浅木、梅田、三辻、佐藤―佐藤、三辻
　（附）古田、齋藤正―齋藤誓
中央・東光
　１００００｜１
　４０３２Ｘ｜９
六合・啓北
　（中）入谷―及川
　（六）小林―三浦
　▽決勝
六合・啓北
　０００２００２｜４
　０００００００｜０
東　明
　（六）河村―三浦
　（東）浅木、梅田、三辻、佐藤―佐藤、三辻
　◇表彰選手▽最優秀選手賞　山本瑛太（六合）▽優秀選手賞　河村葵（啓北）、石川心温（東明）▽敢闘賞　森田光起（中央）、古田聖人（附属旭川）