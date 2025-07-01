▽準決勝

東 明

２０００２０２｜６

０００１０００｜１

附属旭川

（東）浅木、梅田、三辻、佐藤―佐藤、三辻

（附）古田、齋藤正―齋藤誓

中央・東光

１００００｜１

４０３２Ｘ｜９

六合・啓北

（中）入谷―及川

（六）小林―三浦

▽決勝

六合・啓北

０００２００２｜４

０００００００｜０

東 明

（六）河村―三浦

（東）浅木、梅田、三辻、佐藤―佐藤、三辻

◇表彰選手▽最優秀選手賞 山本瑛太（六合）▽優秀選手賞 河村葵（啓北）、石川心温（東明）▽敢闘賞 森田光起（中央）、古田聖人（附属旭川）