▽準決勝
東 明
２０００２０２｜６
０００１０００｜１
附属旭川
（東）浅木、梅田、三辻、佐藤―佐藤、三辻
（附）古田、齋藤正―齋藤誓
中央・東光
１００００｜１
４０３２Ｘ｜９
六合・啓北
（中）入谷―及川
（六）小林―三浦
▽決勝
六合・啓北
０００２００２｜４
０００００００｜０
東 明
（六）河村―三浦
（東）浅木、梅田、三辻、佐藤―佐藤、三辻
◇表彰選手▽最優秀選手賞 山本瑛太（六合）▽優秀選手賞 河村葵（啓北）、石川心温（東明）▽敢闘賞 森田光起（中央）、古田聖人（附属旭川）
■中体連旭川大会 軟式野球（６月２３日・旭川ドリームスタジアム）
2025/07/01
▽準決勝
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