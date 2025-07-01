【男子】◇ダブルス▽１部 ①清尾星祈・時田弥人（旭実）②阿部・西岡（旭実）③高柳・池沢（旭龍谷）④千葉・川田（旭実）⑤大宮・丸田（旭龍谷）⑥金沢・岸本（旭実）⑦栗本・井上（旭商）⑧泉・山本（旭工）▽２部 ①小長根仁亜夢・丹波大翔（留萌）②久保・寺田（旭西）③平沢・三田村（旭西）③寺井・斎藤（旭永嶺）▽３年生 水谷純稀・住吉鉄平（旭実）②森山・庄司（旭高専）

◇シングルス▽１部 ①阿部泰士（旭実）②清尾（旭実）③時田（旭実）④川田（旭実）⑤坂東（旭商）⑥西岡（旭実）⑦大宮（旭龍谷）⑧高柳（旭龍谷）▽２部 ①平沢礼（旭西）②久保（旭西）③佐藤（旭永嶺）③高橋（旭東）▽３部 ①安斉勇翔（富良野）②吉田（旭北）③大瀬（旭西）③白倉（旭北）▽３年生 ①住吉鉄平（旭実）②森山（旭高専）③庄司（旭高専）

【女子】◇ダブルス▽１部 ①阿部天音・豊嶋彩衣心（旭商）②伊藤・岡田（旭商）③谷口・中村（旭実）④菅野・樋口（旭商）⑤杉原・石垣（旭商）⑥二階堂・菅原（旭商）⑦小暮・谷川（旭龍谷）⑧村上・江刺（旭南）▽２部 ①川崎柚愛・宮崎陽彩（旭南）②北川・橋向（旭永嶺）③仲条・張間（富良野）③高宮・山田（旭農）

◇シングルス▽１部 ①三島美誉（旭商）②中村（旭商）③谷口（旭実）④菅野（旭商）⑤原田（旭実）⑥杉原（旭商）⑦阿部（旭商）⑧小暮（旭龍谷）▽２部 ①川崎柚愛（旭南）②宮崎（旭南）③千葉（旭東）③宝里（旭龍谷）▽３部 ①堀田しずく（旭北）②本間（留萌）③多田（旭永嶺）③鷹野（旭西）▽３年生 ①下田夢香（旭商）②藤川（旭商）