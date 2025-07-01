　▽１回戦　旭川市役所７―２シャネルズ、ＪＡあさひかわ７―１上川町役場、ツルハ旭川８―７旭川赤十字病院▽準決勝　旭川市役所１０―２旭川ガス、ツルハ旭川６―２ＪＡあさひかわ▽決勝　旭川市役所３―０ツルハ旭川