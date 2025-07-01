　▽Ａ級　常夏ワイルドシュリンプス４―３ランカー、旭川ドジャース１０―１ＪＡたいせつ、ランカー５―３ＪＡたいせつ
　▽Ｂ級　アブレイズ９―５スラッカーズ、ソルジャー５―１ＡＴＰグループ、スラッカーズ１２―１ＡＴＰグループ
　▽Ｃ級　石田兼松八興建設５―１モークス、金田自動車４―４まるせんゲーリックＯＢ会、スーパーマン１４―１ジャポン、ドルフィンズ６―５モークス
　◇Ｃ級優勝決定戦▽１回戦　スーパーマン１０―３ヨッチーズ