【男子】▽１回戦 北門２―１富良野合同、神楽２―０六合▽準決勝 永山２―０北門、ＰＶＣレオーネ２―０神楽▽決勝 永山２―１ＰＶＣレオーネ
【女子】▽１回戦 アルバライズ２―０東神楽、名寄東・美深２―１緑が丘、旭川２―０中富良野・南富良野、神楽２―１富良野東▽準決勝 アルバライズ２―０名寄東・美深、神楽２―０旭川▽決勝 アルバライズ２―０神楽
剣道（５日・東光公園武道館）
【男子】▽団体 ①永山南②啓北③鷹栖③緑が丘▽個人 ①上田隆之輔（永山南）②石川（啓北）③太田（鷹栖）③有馬（緑が丘）
【女子】▽団体 ①東明②緑が丘③永山南▽個人 ①能地天音（緑が丘）②安倍（永山南）③吉田（東神楽中）③上田（永山南）
卓球（４、５日・富良野スポーツセンター）
【男子】▽団体 ①広陵②旭川③緑が丘③富良野東▽個人 ①赤塚蓮介（広陵）②粟田（緑が丘）③谷（広陵）③長田（神楽）⑤尾野（旭川）⑤坂田（旭川）⑤清水（東神楽）⑤髙田（上富良野）
【女子】▽団体 ①緑が丘②永山南③東神楽③富良野東▽個人 ①髙橋楓（中央）②清水（東神楽）③門脇（緑が丘）③金沢（春光台）⑤浜頭（東神楽）⑤藤田（春光台）⑤佐藤（永山南）⑤伊藤（北門）
バレーボール（４、５日・当麻スポーツセンター）
2025/07/08
【男子】▽１回戦 北門２―１富良野合同、神楽２―０六合▽準決勝 永山２―０北門、ＰＶＣレオーネ２―０神楽▽決勝 永山２―１ＰＶＣレオーネ
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