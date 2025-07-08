【男子】▽１回戦 広陵９６―１１士別、愛宕６３―２８名寄、神居東５８―３２上富良野、当麻・比布中央８３―４５忠和▽準決勝 広陵３９―３１愛宕、当麻・比布中央５４―５３神居東▽決勝 当麻・比布中央５３―３６広陵

【女子】▽１回戦 愛宕４６―４５名寄・名寄東、当麻５７―３５東光、忠和６５―４４和寒・士別、緑が丘５４―５３上富良野▽準決勝 当麻４９―３８愛宕、忠和４３―３７緑が丘▽決勝 忠和５１―４３当麻