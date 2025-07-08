【男子】▽一般 ①内海大輔・榊原健太（ＣＲＯＳＳＴＹ ＨＯＬＤＩＮＧＳ）②岩城・太田（札幌学院大）③後藤・大塚（なべ，ｓチルドレン）③鈴木・中島（なべ，ｓチルドレン）▽３５歳以上 ①金森貴志・田中友也（札幌学院クラブ・なべ，ｓチルドレン）②中居・北村（芦別連盟・旭川Ｍ１・１クラブ）③大嶋・広江（帯広地方卸売市場）③室田・勅使川原（ＪＲ北海道・なんせんす）▽４５歳以上 ①三田智郎・安田篤志（札幌学院クラブ）②梅根・坂本（札幌学院クラブ・札幌リバティクラブ）③吉田・今井（北見連盟・北海道電力）▽５５歳以上 ①安田礼史・土井伸行（函館市役所・北見市役所）▽６０歳以上 ①茂泉和幸・加藤三雄（札幌白石クラブ・札幌もみじ台クラブ）▽６５歳以上 ①吉本安男・高橋健一（北見連盟・旭川暁クラブ）②菊池・谷口（札幌やこぜん・音更連盟）③杉本・山地（旭川暁クラブ・旭川大成クラブ）▽７０歳以上 ①郷友良・大島道夫（函館ベテランクラブ）②遊佐・北嶋（北見連盟・札幌もみじ台）▽８０歳以上 ①鈴木充明・坪松昭（札幌やこぜん）

【女子】▽一般 ①義達心陽・佐々木南帆（とわの森三愛高）②渡辺・堀内（札幌龍谷高）③西畑・上原（札幌大谷高）③関・亀田（とわの森三愛高）▽３５歳以上 ①高瀬咲子・佐伯麻里（札幌リバティ・札幌なんせんす）▽４５歳以上 ①三浦由加・鈴木みのり（ウィズ旭川・札幌ＭＡクラブ）②大町・桜井（ＳＡＫＵＲＡＳＴＳ・ＹＡＭＡＮＯ）③佐藤・遠藤（札幌ＭＡクラブ・札幌三省クラブ）▽５５歳以上 ①椎名直美・中山朋絵（音更連盟・旭川大成クラブ）▽６０歳以上 ①藤井美香・野村裕子（旭川女子クラブ・旭川のんびりクラブ）②佐藤・佐藤（札幌マインクラブ・函館ベテランクラブ）▽６５歳 ①宮岸真弓・津田妙子（旭川のんびりクラブ・旭川迷球会）▽７０歳以上 ①名和智子・柳谷要子（旭川女子クラブ・帯広ＭＴクラブ）②渡辺・藤田（苫小牧ファジークラブ・札幌共栄クラブ）③天野・西方（恵庭協会・苫小牧女子クラブ）