【男女混合】▽高齢者・であいの部 ①旭川東クラブＡ②幌加内ホロミン③東川しぐれＢ▽１８０歳未満 ①旭川グランツ②旭川モルメン③旭川エンジョイ▽１８０歳以上 ①たかすＴＫＳ②たかすさいとうズ③和寒クラブＳ▽２４０歳以上 ①旭川東クラブＢ②湧別西遊記
【女子】①旭川ＬＩＢＥＲ②石狩から来ました③和寒ＭＶサークル
◆ミニバレー 第３７回上川管内会長杯争奪大会（６月２９日・和寒町総合体育館）
2025/07/08
【男女混合】▽高齢者・であいの部 ①旭川東クラブＡ②幌加内ホロミン③東川しぐれＢ▽１８０歳未満 ①旭川グランツ②旭川モルメン③旭川エンジョイ▽１８０歳以上 ①たかすＴＫＳ②たかすさいとうズ③和寒クラブＳ▽２４０歳以上 ①旭川東クラブＢ②湧別西遊記
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