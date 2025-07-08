【男女混合】▽高齢者・であいの部 ①旭川東クラブＡ②幌加内ホロミン③東川しぐれＢ▽１８０歳未満 ①旭川グランツ②旭川モルメン③旭川エンジョイ▽１８０歳以上 ①たかすＴＫＳ②たかすさいとうズ③和寒クラブＳ▽２４０歳以上 ①旭川東クラブＢ②湧別西遊記

【女子】①旭川ＬＩＢＥＲ②石狩から来ました③和寒ＭＶサークル