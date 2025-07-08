▽１回戦 当麻２２―２１西御料地、比布・上川大雪合同１７―１２神居、神楽１２―０春光・北鎮合同、新富・永山中央合同２５―０共栄、忠和２２―１末広・大有合同、千代田３―２陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同、永山南１３―３啓明、愛宕東５―４三小・東光合同、緑が丘１３―５豊岡・東旭川合同▽２回戦 愛別９―７当麻、神楽１７―１比布・上川合同、新富・永山中央合同１１―３美瑛、忠和１３―０東町、千代田 棄権 旭稜、東五条９―０永山南、愛宕東９―７末広北・近一合同、緑が丘１１―７春光台▽準々決勝 神楽１１―６愛別、新富・永山中央合同７―６忠和、千代田１０―３東五条、緑が丘７―６愛宕東