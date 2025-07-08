　▽１回戦　旭川市消防署１８―０名寄市役所、北見市役所１０―０枝幸町役場、留萌自衛隊１３―４網走市役所▽準決勝　旭川市消防署５―２赤平市役所、北見市役所７―２留萌自衛隊▽決勝　旭川市消防署１２―０北見市役所