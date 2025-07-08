　◇Ａ級▽優勝決定戦▽決勝　旭川ドジャース７―６北斗星
　◇Ｂ級▽優勝決定戦１回戦　９２イヤーズ９―２ソルジャー▽決勝　アレックス　不戦勝　９２イヤーズ
　◇Ｃ級▽優勝決定戦１回戦　スーパーマン１０―３ヨッチーズ▽決勝　スーパーマン１２―３コンバットクラブ