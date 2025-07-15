　【男子】①相馬瑠生（ネクサスＢＣ）②相馬獅（ネクサスＢＣ）③山中（ネクサスＢＣ）④鈴木（鷹栖北野少年団）⑤山中（鷹栖北野少年団）⑤川向（東陽）⑤佐々木（忠和）⑤石田（鷹栖）
　【女子】①和田杏虹（ネクサスＢＣ）②日置（ネクサスＢＣ）③神野（春光台）④高畠（ネクサスＢＣ）⑤太田（広陵）⑤近藤（北門）⑤三牧（東明）⑤堰八（ネクサスＢＣ）