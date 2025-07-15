【男子】▽Ａ級 ①熊谷拓海・細川瞬汰（旭実クラブ・旭実高）②藤井・高橋（大成クラブ・クレインズ）③浅野・祓川（旭実クラブ）③中野・加藤（旭実クラブ）▽Ｂ級 ①山崎航駕・田呂耕一（永山中）②山本・工藤（旭教大付属中）③吉村・河田（旭川中）③住本・松田（東光中・神楽中）▽Ｄ級 ①松田翔太・松田灯和（ＡＳＪ）
【女子】▽Ａ級 ①加茂枝里香・千田初美（ＳＴＳ）②茂田・秦（旭教大・リスタート）③石井・森川（明成ＯＧ）③水口・藤沢（旭商高）▽Ｂ級 ①樋口友絆・松永希亜（永山南中）②円山・松山（明星中）③柳川・紀伊国（永山南中）③岡田・渡部（永山南中）▽Ｃ級 ①伊部優菜・福井そら（旭教大付属中）②二井・佐藤（東光中）③菊池・東野（旭教大付属中）▽Ｄ級 ①松山結子・八代紗和（ＡＳＪ）②追立・谷口（ＡＳＪ）③古屋・富山（ＡＳＪ）③辻村・郷田（ＡＳＪ）
◆ソフトテニス 第３７回夏季会長杯争奪選手権大会（１３日・花咲コート）
2025/07/15
【男子】▽Ａ級 ①熊谷拓海・細川瞬汰（旭実クラブ・旭実高）②藤井・高橋（大成クラブ・クレインズ）③浅野・祓川（旭実クラブ）③中野・加藤（旭実クラブ）▽Ｂ級 ①山崎航駕・田呂耕一（永山中）②山本・工藤（旭教大付属中）③吉村・河田（旭川中）③住本・松田（東光中・神楽中）▽Ｄ級 ①松田翔太・松田灯和（ＡＳＪ）
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