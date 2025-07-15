▽Ａ級 ランカー７―５常夏ワイルドシュリンプス、旭川インディアンス３―１ＪＡたいせつ、旭川ホームストーリー９―６旭川ドジャース、北斗星５―１まるせんゲーリック、旭川ＧＴＯ２―１プッシーキャッツ、旭川コンバット９―２常夏ワイルドシュリンプス

▽Ｂ級 ソルジャー１０―０ジョーカー、グリフォン１０―３旭川ＧＴＯ、アブレイズ６―４須田製版旭川支社、旭川ヤンキース１７―８ＡＴＰグループ、９２イヤーズ１２―１スラッカーズ、旭川レインディアーズ９―２アレックス、ＪＲ旭川運転所８―４ソルジャー、旭川ＧＴＯ２―１プッシーキャッツ

▽Ｃ級 ゴールデンボールズ８―７スーパーマン、ドルフィンズ６―０石田兼松八興建設、ヨッチーズ３―０あぶさんず、モークス 不戦勝 ビートルズ、ランダム１１―４ジャポン、まるせんゲーリックＯＢ会９―８金田自動車、コンバットクラブ５―１スーパーマン