▽Ａ級 ランカー７―５常夏ワイルドシュリンプス、旭川インディアンス３―１ＪＡたいせつ、旭川ホームストーリー９―６旭川ドジャース、北斗星５―１まるせんゲーリック、旭川ＧＴＯ２―１プッシーキャッツ、旭川コンバット９―２常夏ワイルドシュリンプス
▽Ｂ級 ソルジャー１０―０ジョーカー、グリフォン１０―３旭川ＧＴＯ、アブレイズ６―４須田製版旭川支社、旭川ヤンキース１７―８ＡＴＰグループ、９２イヤーズ１２―１スラッカーズ、旭川レインディアーズ９―２アレックス、ＪＲ旭川運転所８―４ソルジャー、旭川ＧＴＯ２―１プッシーキャッツ
▽Ｃ級 ゴールデンボールズ８―７スーパーマン、ドルフィンズ６―０石田兼松八興建設、ヨッチーズ３―０あぶさんず、モークス 不戦勝 ビートルズ、ランダム１１―４ジャポン、まるせんゲーリックＯＢ会９―８金田自動車、コンバットクラブ５―１スーパーマン
◆朝野球 おはよう下期大会（７～１１日・花咲グラウンドほか）
2025/07/15
▽Ａ級 ランカー７―５常夏ワイルドシュリンプス、旭川インディアンス３―１ＪＡたいせつ、旭川ホームストーリー９―６旭川ドジャース、北斗星５―１まるせんゲーリック、旭川ＧＴＯ２―１プッシーキャッツ、旭川コンバット９―２常夏ワイルドシュリンプス
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