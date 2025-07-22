【男子】◇小学生▽１年統合 ①橋場律（拳流会館）②斉藤（武裕館）③丸谷（武裕館）④藤田（真空会館）▽２年同 ①山内優乃丞（極真会館野中道場）②小池（極真会館札幌道場）③森（橋本道場）④西尾（極真会館野中道場）▽３年初級 ①新井瑛貴（闘心會）②祖父江（極真会館野中道場）▽同中級 ①河野陽向（極真会館野中道場）②大谷（真空会館）③工藤（清武館）④石坂（極真会館諸沢道場）▽同上級 ①堀部昊良（拳流会館）②向山（拳流会館）③森囿（武裕館）▽４年初級 ①堂向航（極真会館野中道場）②小山内（極真会館野中道場）③土岐（極真会館野中道場）④四戸（真空会館）▽同中上級 ①堀部恵汰（拳流会館）②岩城（極真会館野中道場）③関根（武裕館）④木村（極真会館野中道場）▽５年統合 ①奥原大和（闘心會）②山口（闘心會）③秦野（闘心會）④佐藤（橋本道場）▽６年初級 ①木下孝之助（武裕館）②小関（清武館）③大道寺（武裕館）▽同上級 ①斉藤維吹（武裕館）②東野（拳流会館）③北野（極真会館野中道場）◇中学生▽５５㌔以下 ①不破聖也（清武館）②本間（武裕館）③千葉（真空会館）▽５５㌔以上 ①來嶋文治（清武館）②小関（清武館）③髙見（真空会館）

【女子】◇小学生▽１・２年 ①中村朱（極真会館野中道場）②滝沢（武裕館）③加藤（極真会館野中道場）④菊池（闘心會）▽３・４年 ①秋葉星南（極真会館札幌道場）②品澤（極真会館札幌道場）③山田（武裕館）④久保（武裕館）▽５・６年初級 ①横田千沙（極真会館諸澤道場）②對馬（極真会館野中道場）▽同中級 ①秋葉咲来（極真会館札幌道場）②來嶋（清武館）◇中学生 ①神馬真麻（清武館）②鎌田（真空会館）