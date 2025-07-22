　▽シニア　①吉川しのぶ・倉みつ子②立花・境③小野・高倉▽ＡＢ級　①松浦千鶴・松山智津子②森・高山③返町・岩瀬▽ＣＤ級　①岡田早苗・園田純子②阿部・池生③豊島・安西▽若草　①中山あきほ・船岡沙緒理②渡部・村岡③塚本・牧野