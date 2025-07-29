　【男女混合】▽レギュラー　①ペルージャ（旭川）②ＡＤＦ（旭川）③ＧＲＲ（旭川・名寄・富良野）④バボちゃんズ（旭川）⑤デコボコフレンズ（旭川）⑥ＢＥＳＴＹ（札幌）▽チャレンジ　①Ｎ・Ｓ・Ｃ（南幌）②かきつばた（愛知一宮）③ハイボール２（士別）④５・５㍉ベニアーズ（旭川）⑤旭川黄連雀ＳＶ愛好会（旭川）⑥Ｇｌａｚ（旭川）