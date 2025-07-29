【男子】▽１回戦 名寄２―０富良野小▽準決勝 Ｅウイング２―０名寄、神楽岡ボーイズ２―１つくもヤング▽決勝 Ｅウイング２―０神楽岡ボーイズ

【女子】▽１回戦 緑新ジュニア２―０美瑛スーパーファイターズ、神楽岡ジュニア２―１つくもヤング▽２回戦 永山西ラビット２―０東神楽ブレイブサンダース、緑新ジュニア２―０風連美深、旭川ファイヤーズ２―０神楽岡ジュニア、富良野小ジュニア２―１永小ウイング▽準決勝 緑新ジュニア２―０永山西ラビット、旭川ファイヤーズ２―０富良野小ジュニア▽決勝 旭川ファイヤーズ２―１緑新ジュニア