【男子】▽一般 ①日比泰明（ＨＴＡ）②東（あーる３０）③三浦（Ｆｅａｉｎ）③竹内（スウイング！スウイング！）▽４５歳以上 ①氏家崇志（あーる３０）②高橋（スウイング！スウイング！）③小林（スウイング！スウイング！）③佐伯（個人）

【女子】▽一般 ①上村素敵（宮の森ＳＣ）②浜辺（宮の森ＳＣ）③上枝（宮の森ＳＣ）③鎌田（旭藤星高）▽４５歳以上 ①森春代（エルバッハ）②松山（ダッフィー）③増田（カムイの盛）③高山（ネクサス）