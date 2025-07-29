　【男子】▽Ａ級　①クレインズ②ＡＫＣ―Ａ③ＳＴＳ③チーム鳥忠▽Ｂ級　①大成クラブＣ②暁クラブＡ③Ｍ１・１クラブ③ＡＧＣ▽Ｃ級　①暁クラブＣ②当麻クラブ③暁クラブＢ③永山中Ｂ
　【女子】▽Ａ級　①リスタート②クレインズ③旭明成高Ａ③ウィズ旭川▽Ｂ級　①永山南中Ａ②のんびりクラブＡ③旭川中・旭教大付属中・北門中③旭川女子クラブＡ▽Ｃ級　①北星中Ａ②当麻クラブ③旭川女子クラブＢ③ＧＯＧＯクラブ