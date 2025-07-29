【男子】▽Ａ級 ①クレインズ②ＡＫＣ―Ａ③ＳＴＳ③チーム鳥忠▽Ｂ級 ①大成クラブＣ②暁クラブＡ③Ｍ１・１クラブ③ＡＧＣ▽Ｃ級 ①暁クラブＣ②当麻クラブ③暁クラブＢ③永山中Ｂ
【女子】▽Ａ級 ①リスタート②クレインズ③旭明成高Ａ③ウィズ旭川▽Ｂ級 ①永山南中Ａ②のんびりクラブＡ③旭川中・旭教大付属中・北門中③旭川女子クラブＡ▽Ｃ級 ①北星中Ａ②当麻クラブ③旭川女子クラブＢ③ＧＯＧＯクラブ
◆ソフトテニス 夏季加盟団体戦（２７日・花咲コート）
2025/07/29
【男子】▽Ａ級 ①クレインズ②ＡＫＣ―Ａ③ＳＴＳ③チーム鳥忠▽Ｂ級 ①大成クラブＣ②暁クラブＡ③Ｍ１・１クラブ③ＡＧＣ▽Ｃ級 ①暁クラブＣ②当麻クラブ③暁クラブＢ③永山中Ｂ
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