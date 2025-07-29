　富良野７―２北門、ＣＫＫ７―０旭教大付属、中央２―１ＣＫＫ２ｎｄ、春光台２―０緑が丘３ｒｄ、ＡＴＴ９―０北星、東明１―０永山・永山南、六合２―２増毛、東川ＳＣ５―３留萌港南、緑が丘２ｎｄ２―１羽幌、緑が丘１０―０明星、ＣＫＫ２―１富良野、レーヴェ２―０たかとんび