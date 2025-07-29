　▽Ａ級　旭川ホームストーリー７―０常夏ワイルドシュリンプス、北斗星７―６旭川インディアンス
　▽Ｂ級　旭川ＧＴＯ　不戦勝　９２イヤーズ、ＡＴＰグループ３―０旭川レインディアーズ
　▽Ｃ級　ヨッチーズ７―０ジャポン、スーパーマン１６―１１モークス、ランダム１０―１あぶさんず、ドルフィンズ１２―２金田自動車