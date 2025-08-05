　【男子】◇小学生▽１００㍍　①大月惺（龍谷ＡＣ）②千葉（十勝陸上クラブ）③白取（龍谷ＡＣ）▽８００㍍　①フレドリックス虎空（十勝陸上クラブ）②石垣（朝里ＴＦＣ）③阿部（龍谷ＡＣ）▽１５００㍍　①梅田紫貴（朝里ＴＦＣ）②長浜（龍谷ＡＣ）③井上（なよろＪＡＣ）▽４００㍍リレー　①龍谷ＡＣ―Ａ②龍谷ＡＣ―Ｂ③旭川愛宕ＡＣ―Ａ▽走り幅跳び　①フレドリックス世那（十勝陸上クラブ）②大月（龍谷ＡＣ）③木村（留萌ＡＣ）
　◇中学生▽１１０㍍障害　①鈴木晴士（上川）②海鉾（東鷹栖）③氏原（留萌）▽砲丸投げ　①大木結弦（緑が丘）②藤田（緑が丘）③浜田（士別朝日）
　◇高校・一般▽１００㍍　①森山塁生（旭教大）②毛内（旭龍谷）③篠原（旭医大）▽２００㍍　①大島康生（旭医大）②森山（旭教大）③古田（旭教大）▽４００㍍　①金子隼大（旭志峯）②田中（旭志峯）③山岸（旭志峯）▽８００㍍　①酒井希望（滝川西高）②森（旭北）③岡山（札幌大）▽１５００㍍　①森誠樹（旭北）②熊谷（羽幌高）③山内（旭東）▽３０００㍍　①八代奏佑（滝川西高）②小向（滝川西高）③近藤（滝川西高）▽５０００㍍　①村上蒼空（旭工）②太田（旭北）③佐藤（旭農）▽１１０㍍障害　①大島康生（旭医大）②佐藤（旭志峯）③原口（旭医大）▽４００㍍障害　①広島涼（旭東）②清水（旭志峯）③伊藤（羽幌高）▽４００㍍リレー　①旭志峯②羽幌高③滝川西高▽走り高跳び　①瀬戸珀斗（旭西）②近江谷（旭永嶺）③中村（旭西）▽棒高跳び　①吉村武翔（広陵中）②浅川（広陵中）▽走り幅跳び　①森田裕慈（道北陸協）②中西（アサヒズフェザーアスリートパフォーマンス）③小野寺（滝川西高）▽三段跳び　①日比生温（旭北）②阿部（上川中）③松本（旭東）▽砲丸投げ　①西尾宗真（上川高）②山田（旭工）③増子（旭南）▽円盤投げ　①狩野稜琥（留萌高）②平間（旭志峯）③中野（留萌高）▽ハンマー投げ（６・０００㌔）　①狩野稜琥（留萌高）②平間（旭志峯）③政所（滝川西
高）▽ハンマー投げ（７・２６０㌔）①今井拓（旭医大）▽やり投げ　①斉藤光輝（空知陸協）②須川（旭志峯）③鈴木（旭明成）
　【女子】◇小学生▽１００㍍　①荒木和音（旭川ＡＣ）②飯田（三石陸上クラブ）③池田（小樽ＡＪＣ）▽８００㍍　①阿部桜花（龍谷ＡＣ）②大内（龍谷ＡＣ）③佐藤（龍谷ＡＣ）▽４００㍍リレー　①旭川ＡＣ②龍谷ＡＣ③神居東陸上少年団▽走り幅跳び　①池田苺生（小樽ＡＪＣ②）②荒木（旭川ＡＣ）③山田（なよろＪＡＣ）
　◇中学生▽１００㍍障害　①大月美優（龍谷ＡＣ）②高橋（旭川ＡＣ）
　◇高校・一般▽１００㍍　①藤原美結（旭志峯）②伊藤（旭龍谷）③坂谷内（旭北）▽２００㍍　①藤原美結（旭志峯）②伊藤（旭龍谷）③佐藤（旭東）▽４００㍍　①山本黛花（旭志峯）②猪股（旭志峯）③島影（旭教大）▽８００㍍　①中村桃愛（旭志峯）②嶋貫（旭西）③須藤（神居東中）▽１５００㍍　①朝倉萌衣（旭龍谷）②篠田（旭龍谷）③細川（旭龍谷）▽３０００㍍　①桝本ひなた（緑が丘中）▽１００㍍障害　①山内咲耶（旭志峯）②田中（旭永嶺）③佐々木（旭永嶺）　▽４００㍍障害　①菅心海（旭東）②田中（旭永嶺）▽４００㍍リレー　①旭西②羽幌高③神居東中▽走り高跳び　①川初虹恋（旭志峯）②佐藤（旭志峯）③山内（旭志峯）▽棒高跳び　①森下心咲（旭東）▽走り幅跳び　①三好叶夢（旭北）②大槻（鷹栖高）③丹羽（旭龍谷）▽三段跳び　①三好叶夢（旭北）②丹羽（旭龍谷）③細川（旭龍谷）▽砲丸投げ　①田中そら（旭明成）②辻（羽幌高）③佐藤（旭西）▽円盤投げ　①落合夢（旭志峯）②辻（羽幌高）③伊藤（旭永嶺）▽ハンマー投げ　①阿部美波（留萌高）②南部（羽幌高）▽やり投げ　①丹羽咲空（旭志峯）②伊藤（旭永嶺）③小原（旭東）　
　【男女混合】◇小学生▽４００㍍リレー　①朝里ＴＦＣ②龍谷ＡＣ