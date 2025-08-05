【男子】◇小学生▽１００㍍ ①大月惺（龍谷ＡＣ）②千葉（十勝陸上クラブ）③白取（龍谷ＡＣ）▽８００㍍ ①フレドリックス虎空（十勝陸上クラブ）②石垣（朝里ＴＦＣ）③阿部（龍谷ＡＣ）▽１５００㍍ ①梅田紫貴（朝里ＴＦＣ）②長浜（龍谷ＡＣ）③井上（なよろＪＡＣ）▽４００㍍リレー ①龍谷ＡＣ―Ａ②龍谷ＡＣ―Ｂ③旭川愛宕ＡＣ―Ａ▽走り幅跳び ①フレドリックス世那（十勝陸上クラブ）②大月（龍谷ＡＣ）③木村（留萌ＡＣ）

◇中学生▽１１０㍍障害 ①鈴木晴士（上川）②海鉾（東鷹栖）③氏原（留萌）▽砲丸投げ ①大木結弦（緑が丘）②藤田（緑が丘）③浜田（士別朝日）

◇高校・一般▽１００㍍ ①森山塁生（旭教大）②毛内（旭龍谷）③篠原（旭医大）▽２００㍍ ①大島康生（旭医大）②森山（旭教大）③古田（旭教大）▽４００㍍ ①金子隼大（旭志峯）②田中（旭志峯）③山岸（旭志峯）▽８００㍍ ①酒井希望（滝川西高）②森（旭北）③岡山（札幌大）▽１５００㍍ ①森誠樹（旭北）②熊谷（羽幌高）③山内（旭東）▽３０００㍍ ①八代奏佑（滝川西高）②小向（滝川西高）③近藤（滝川西高）▽５０００㍍ ①村上蒼空（旭工）②太田（旭北）③佐藤（旭農）▽１１０㍍障害 ①大島康生（旭医大）②佐藤（旭志峯）③原口（旭医大）▽４００㍍障害 ①広島涼（旭東）②清水（旭志峯）③伊藤（羽幌高）▽４００㍍リレー ①旭志峯②羽幌高③滝川西高▽走り高跳び ①瀬戸珀斗（旭西）②近江谷（旭永嶺）③中村（旭西）▽棒高跳び ①吉村武翔（広陵中）②浅川（広陵中）▽走り幅跳び ①森田裕慈（道北陸協）②中西（アサヒズフェザーアスリートパフォーマンス）③小野寺（滝川西高）▽三段跳び ①日比生温（旭北）②阿部（上川中）③松本（旭東）▽砲丸投げ ①西尾宗真（上川高）②山田（旭工）③増子（旭南）▽円盤投げ ①狩野稜琥（留萌高）②平間（旭志峯）③中野（留萌高）▽ハンマー投げ（６・０００㌔） ①狩野稜琥（留萌高）②平間（旭志峯）③政所（滝川西

高）▽ハンマー投げ（７・２６０㌔）①今井拓（旭医大）▽やり投げ ①斉藤光輝（空知陸協）②須川（旭志峯）③鈴木（旭明成）

【女子】◇小学生▽１００㍍ ①荒木和音（旭川ＡＣ）②飯田（三石陸上クラブ）③池田（小樽ＡＪＣ）▽８００㍍ ①阿部桜花（龍谷ＡＣ）②大内（龍谷ＡＣ）③佐藤（龍谷ＡＣ）▽４００㍍リレー ①旭川ＡＣ②龍谷ＡＣ③神居東陸上少年団▽走り幅跳び ①池田苺生（小樽ＡＪＣ②）②荒木（旭川ＡＣ）③山田（なよろＪＡＣ）

◇中学生▽１００㍍障害 ①大月美優（龍谷ＡＣ）②高橋（旭川ＡＣ）

◇高校・一般▽１００㍍ ①藤原美結（旭志峯）②伊藤（旭龍谷）③坂谷内（旭北）▽２００㍍ ①藤原美結（旭志峯）②伊藤（旭龍谷）③佐藤（旭東）▽４００㍍ ①山本黛花（旭志峯）②猪股（旭志峯）③島影（旭教大）▽８００㍍ ①中村桃愛（旭志峯）②嶋貫（旭西）③須藤（神居東中）▽１５００㍍ ①朝倉萌衣（旭龍谷）②篠田（旭龍谷）③細川（旭龍谷）▽３０００㍍ ①桝本ひなた（緑が丘中）▽１００㍍障害 ①山内咲耶（旭志峯）②田中（旭永嶺）③佐々木（旭永嶺） ▽４００㍍障害 ①菅心海（旭東）②田中（旭永嶺）▽４００㍍リレー ①旭西②羽幌高③神居東中▽走り高跳び ①川初虹恋（旭志峯）②佐藤（旭志峯）③山内（旭志峯）▽棒高跳び ①森下心咲（旭東）▽走り幅跳び ①三好叶夢（旭北）②大槻（鷹栖高）③丹羽（旭龍谷）▽三段跳び ①三好叶夢（旭北）②丹羽（旭龍谷）③細川（旭龍谷）▽砲丸投げ ①田中そら（旭明成）②辻（羽幌高）③佐藤（旭西）▽円盤投げ ①落合夢（旭志峯）②辻（羽幌高）③伊藤（旭永嶺）▽ハンマー投げ ①阿部美波（留萌高）②南部（羽幌高）▽やり投げ ①丹羽咲空（旭志峯）②伊藤（旭永嶺）③小原（旭東）

【男女混合】◇小学生▽４００㍍リレー ①朝里ＴＦＣ②龍谷ＡＣ