　▽１回戦　永山西クラブ（旭川）９―０摩周ジャガーズ（釧路）、丸山ホルスタイン（根室）７―１厚沢部スラッガーズ（檜山）、札内南ライオンズ（十勝）７―２北の台Ｃファイターズ（石狩）、ＪＢＣ日高ブレイヴ（日高）９―４倶知安グランツ（後志）、東川大雪少年野球（上川）１３―１幌別ベアーズ（胆振）、遠軽西ファイターズ（オホーツク）１０―２枝幸ＡＢＬＡＺＥ・猿払チャンプスジュニア合同チーム（宗谷）、函館本通ＪＢＣ（渡島）１７―４夕張由仁合同チーム、星置レッドソックス（札幌）８―１羽幌フェニックス（留萌）▽２回戦　永山西１１―４丸山、ＪＢＣ日高７―６札内南、東川大雪８―５遠軽西、函館本通６―１星置▽準決勝　ＪＢＣ日高８―６永山西、東川大雪１０―２函館本鳥（悪天候で決勝が行えなかったため、東川大雪、ＪＢＣ日高両チーム優勝）