　中央１０―３六合、緑が丘３ｒｄ１―１中富良野、レーヴェ７―１羽幌、緑が丘２ｎｄ６―０北星、東川ＳＣ４―０たかとんび、ビアンコネロＦＣ２ｎｄ１―１ＡＴＴ、ビアンコネロＦＣ３ｒｄ６―２アインスベア、旭教大付属２―２北門、緑が丘２―０ＣＫＫ、永山・永山南３―０明星