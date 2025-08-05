中央１０―３六合、緑が丘３ｒｄ１―１中富良野、レーヴェ７―１羽幌、緑が丘２ｎｄ６―０北星、東川ＳＣ４―０たかとんび、ビアンコネロＦＣ２ｎｄ１―１ＡＴＴ、ビアンコネロＦＣ３ｒｄ６―２アインスベア、旭教大付属２―２北門、緑が丘２―０ＣＫＫ、永山・永山南３―０明星
◆サッカー あさひかわ新聞杯第１６回旭川・道北地区カブスリーグＵ―１５（７月２６、２７日・リアルター夢りんご東光公園球技場ほか）
2025/08/05
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