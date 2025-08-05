　▽Ａ級　旭川ドジャース６―０ランカー、旭川ホームストーリー１０―２旭川コンバット、北斗星４―０Ａｃブルーインパルス、旭川ドジャース　不戦勝　常夏ワイルドシュリンプス
　▽Ｂ級　ジョーカー７―２須田製版旭川支社、グリフォン１２―１スラッカーズ、プッシーキャッツ４―１　９２イヤーズ、旭川レインディアーズ４―２スコーピオンズ、ソルジャー　不戦勝　須田製版旭川支社、スラッカーズ７―３旭川ＧＴＯ
　▽Ｃ級　ゴールデンボールズ　不戦勝　ビートルズ、ヨッチーズ２―２ジャポン、コンバットクラブ６―０モークス、ランダム８―５あぶさんず、金田自動車９―８ヒート、スーパーマン　不戦勝　ビートルズ