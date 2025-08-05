▽Ａ級 旭川ドジャース６―０ランカー、旭川ホームストーリー１０―２旭川コンバット、北斗星４―０Ａｃブルーインパルス、旭川ドジャース 不戦勝 常夏ワイルドシュリンプス
▽Ｂ級 ジョーカー７―２須田製版旭川支社、グリフォン１２―１スラッカーズ、プッシーキャッツ４―１ ９２イヤーズ、旭川レインディアーズ４―２スコーピオンズ、ソルジャー 不戦勝 須田製版旭川支社、スラッカーズ７―３旭川ＧＴＯ
▽Ｃ級 ゴールデンボールズ 不戦勝 ビートルズ、ヨッチーズ２―２ジャポン、コンバットクラブ６―０モークス、ランダム８―５あぶさんず、金田自動車９―８ヒート、スーパーマン 不戦勝 ビートルズ
◆朝野球 おはよう下期大会（７月２８、３０、３１日、８月１日・花咲グラウンドほか）
2025/08/05
▽Ａ級 旭川ドジャース６―０ランカー、旭川ホームストーリー１０―２旭川コンバット、北斗星４―０Ａｃブルーインパルス、旭川ドジャース 不戦勝 常夏ワイルドシュリンプス
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