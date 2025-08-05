▽Ａ級 旭川ドジャース６―０ランカー、旭川ホームストーリー１０―２旭川コンバット、北斗星４―０Ａｃブルーインパルス、旭川ドジャース 不戦勝 常夏ワイルドシュリンプス

▽Ｂ級 ジョーカー７―２須田製版旭川支社、グリフォン１２―１スラッカーズ、プッシーキャッツ４―１ ９２イヤーズ、旭川レインディアーズ４―２スコーピオンズ、ソルジャー 不戦勝 須田製版旭川支社、スラッカーズ７―３旭川ＧＴＯ

▽Ｃ級 ゴールデンボールズ 不戦勝 ビートルズ、ヨッチーズ２―２ジャポン、コンバットクラブ６―０モークス、ランダム８―５あぶさんず、金田自動車９―８ヒート、スーパーマン 不戦勝 ビートルズ