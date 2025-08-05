▽２回戦 東聖２５―２豊岡・東旭川合同、神楽５―４上富良野西、旭稜８―７三小・東光合同、忠和１０―０共栄、愛宕東３―２名寄北翔、東五条１１―１東町、西御料地７―２春光台、新富・永山中央合同１７―１陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同▽準々決勝 神楽６―３東聖、忠和５―４旭稜、東五条６―１愛宕東、新富・永山中央合同１０―３西御料地▽準決勝 忠和５―２神楽、東五条５―０新富・永山中央合同▽決勝 忠和６―４東五条
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2025/08/05
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