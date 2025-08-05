▽１回戦 忠和１３―９永山西、美瑛１５―５新富・近一・末広北合同、当麻・比布・上川合同７―３東聖、愛別９―８永山中央・愛別合同、神楽・神居合同１０―９永山南・千代田合同、東川大雪１１―４愛宕東、ちびっ子１７―３春光台、旭稜１５―１１旭ちび▽２回戦 美瑛１３―１２忠和、当麻・比布・上川合同１０―８愛別、東川大雪１３―１０神楽・神居合同、ちびっ子１５―６旭稜▽準決勝 美瑛１４―６当麻・比布・上川合同、東川大雪１９―８ちびっ子▽決勝 東川大雪１７―１５美瑛▽３・４位決定戦 当麻・比布・上川合同１５―６ちびっ子