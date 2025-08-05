▽１回戦 神楽１２―２当麻、啓明・東町合同５―４末広北・近一・春光台合同、忠和４―０東聖、愛別６―１永山南、永山中央６―１共栄、東川大雪９―４愛宕東、比布・上川大雪合同２４―４美瑛、三小・東光合同７―２末広・大有合同、陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同７―０豊岡・東旭川合同▽２回戦 神居４―３神楽、忠和１１―４啓明・東町合同、旭稜５―２愛別、千代田・東五条合同１１―１永山中央、東川大雪１１―６永山西、比布・上川大雪合同２５―１春光・北鎮合同、三小・東光合同６―０西御料地、緑が丘１１―０陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同▽準々決勝 忠和５―４神居、旭稜１２―２千代田・東五条合同、比布・上川大雪合同１０―６東川大雪、緑が丘１９―６三小・東光合同▽準決勝 忠和６―３旭稜、緑が丘２５―０比布・上川大雪合同▽決勝 緑が丘１０―２忠和