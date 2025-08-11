▽１部 北川友通（にしきまち通り卓球場）▽２部 木村海斗（ＴＣけんぶち）▽３部 杉林京奈（エレッズ旭川）▽４部 釋直哉（アスタリスク旭川）▽５部 山口航平（にしきまち通り卓球場）▽６部 林川京太郎（紋興ＴＴＣ）▽７部 庄子佳佑（グッドスピード）▽８部 高橋尚也（グッドスピード）▽９部 上崎宏一朗（富良野ＳＣ）▽１０部 和田尚也（富良野ＳＣ）▽１１部 水沼良徳（スピンオフ）▽１２部 斉藤久也（富良野ＳＣ）▽１３部 伊藤和史（キレンジャク）▽１４部 山崎聖矢（富良野布部ＳＣ）▽１５部 但木一葉（ＴＮＴ卓球ラボ）▽１６部 楢崎良輔（スピンオフ）▽１７部 川村鷲（旭川市役所）▽１８部 伊藤颯真（チームキヨスギ）▽１９部 上西貢生（キレンジャク）▽２０部 木村有亜（ＴＣけんぶち）▽２１部 芳野博子（鷹栖ブルーアップル）▽２２部 本間幸仁（旭川市役所）▽２３部 船木勝彦（紋興ＴＴＣ）▽２４部 秋谷よし江（フリーダム）▽２５部 佐藤文哉（ＴＣけんぶち）▽２６部 石尾隆（迷球会）▽２７部 伊藤春翔（チームキヨスギ）▽２８部 伊藤遥人（チームキヨスギ）▽２９部 中道厚之（旭川市役所）▽３０部 久保村やす子（フリーダム）▽３１部 早矢仕和也（Ｔｒｉｐｐ）▽３２部 刈谷愛子（Ｔｒｉｐｐ）▽３３部 土肥宣昭（大成クラブ）▽３４部 鉢呂優太（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３５部 藤江清子（フリーダム）▽３６部 折尾純子（北彩都）▽３７部 吉田有真（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３８部 門傅颯人（ＴＴ雄武）▽３９部 辻翔真（ＴＮＴ卓球ラボ）▽４０部 安達桃夏（チームキヨスギ）▽４１部 安達佑星（チームキヨスギ）▽４２部 櫻井七彩（ＴＮＴ卓球ラボ）▽４３部 大泉みさえ（チームリアン）▽４４部 小原巧大（当麻クラブ）▽４５部 谷山俊弘（個人）▽４６部 河内歳男（東神楽クラブ）▽４７部 前田隼志（東神楽クラブ）▽４８部 刈谷友愛（Ｔｒｉｐｐ）▽４９部 吉村健（東神楽卓球クラブ）▽５０部 藤原連（東神楽卓球クラブ）