　▽１部　北川友通（にしきまち通り卓球場）▽２部　木村海斗（ＴＣけんぶち）▽３部　杉林京奈（エレッズ旭川）▽４部　釋直哉（アスタリスク旭川）▽５部　山口航平（にしきまち通り卓球場）▽６部　林川京太郎（紋興ＴＴＣ）▽７部　庄子佳佑（グッドスピード）▽８部　高橋尚也（グッドスピード）▽９部　上崎宏一朗（富良野ＳＣ）▽１０部　和田尚也（富良野ＳＣ）▽１１部　水沼良徳（スピンオフ）▽１２部　斉藤久也（富良野ＳＣ）▽１３部　伊藤和史（キレンジャク）▽１４部　山崎聖矢（富良野布部ＳＣ）▽１５部　但木一葉（ＴＮＴ卓球ラボ）▽１６部　楢崎良輔（スピンオフ）▽１７部　川村鷲（旭川市役所）▽１８部　伊藤颯真（チームキヨスギ）▽１９部　上西貢生（キレンジャク）▽２０部　木村有亜（ＴＣけんぶち）▽２１部　芳野博子（鷹栖ブルーアップル）▽２２部　本間幸仁（旭川市役所）▽２３部　船木勝彦（紋興ＴＴＣ）▽２４部　秋谷よし江（フリーダム）▽２５部　佐藤文哉（ＴＣけんぶち）▽２６部　石尾隆（迷球会）▽２７部　伊藤春翔（チームキヨスギ）▽２８部　伊藤遥人（チームキヨスギ）▽２９部　中道厚之（旭川市役所）▽３０部　久保村やす子（フリーダム）▽３１部　早矢仕和也（Ｔｒｉｐｐ）▽３２部　刈谷愛子（Ｔｒｉｐｐ）▽３３部　土肥宣昭（大成クラブ）▽３４部　鉢呂優太（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３５部　藤江清子（フリーダム）▽３６部　折尾純子（北彩都）▽３７部　吉田有真（ＴＮＴ卓球ラボ）▽３８部　門傅颯人（ＴＴ雄武）▽３９部　辻翔真（ＴＮＴ卓球ラボ）▽４０部　安達桃夏（チームキヨスギ）▽４１部　安達佑星（チームキヨスギ）▽４２部　櫻井七彩（ＴＮＴ卓球ラボ）▽４３部　大泉みさえ（チームリアン）▽４４部　小原巧大（当麻クラブ）▽４５部　谷山俊弘（個人）▽４６部　河内歳男（東神楽クラブ）▽４７部　前田隼志（東神楽クラブ）▽４８部　刈谷友愛（Ｔｒｉｐｐ）▽４９部　吉村健（東神楽卓球クラブ）▽５０部　藤原連（東神楽卓球クラブ）